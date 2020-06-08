В Крыму 33 тысячи семей ждут жильё

8 июня 2020     19
В Крыму 33 тысячи семей ждут жильё

Почти 33 тысячи крымский семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий.

В прошлом году улучили свои жилищные условия только 1% от общего числа нуждающихся крымчан. Это всего 350 семей, из них 146 семей получили квартиры в новостройках. Почти все они стоят в очереди на получение жилья уже более 10 лет. По данным Крымстата это 80% очередников. При этом 1,8% из них проживают в аварийных домах.

Не так давно в Севастополе прокуратура добилась в судебном порядке расселения жильцов из аварийных многоквартирных домов на улицах Паршина, Дзержинского, Баумана и Оборонной. Их расселяют по решению суда.

Источник: Вести.Севастополь

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