В Крыму бассейны и тренажерные залы открывают для индивидуальных занятий

Для спортсменов вводятся послабления режима – можно заниматься в индивидуальном порядке.
Крымские фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны возобновят работу с 15 июня. Спортивные объекты будут проводить только индивидуальные занятия. Также разрешили индивидуальные занятия спортом на крымских легкоатлетических и футбольных стадионах. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте правительства Республики Крым.
На аналогичных условиях начнут работу детские игровые комнаты, аттракционы и ледовые катки.
Источник: Вести.Севастополь