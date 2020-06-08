В Крыму бассейны и тренажерные залы открывают для индивидуальных занятий

На аналогичных условиях начнут работу детские игровые комнаты, аттракционы и ледовые катки.

Крымские фитнес-центры, тренажерные залы и бассейны возобновят работу с 15 июня. Спортивные объекты будут проводить только индивидуальные занятия. Также разрешили индивидуальные занятия спортом на крымских легкоатлетических и футбольных стадионах. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Для спортсменов вводятся послабления режима – можно заниматься в индивидуальном порядке.

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