В Крыму благоустроят «Солнечную тропу»

7 июня 2020     23
В Крыму благоустроят «Солнечную тропу»

Пешеходный маршрут «Солнечная (царская) тропа» будет благоустроен. 

Восстановлением маршрута власти займутся со следующей недели. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов. Он отметил, что благоустройство и ухоженность «Царской тропы» оставляет желать лучшего.

В начале года жители Ялты, во главе с Иваном Имгрунтом, массово выходили на уборку прогулочного маршрута. На субботнике горожане очистили Солнечную (Царскую) тропу от мусора.

Источник: Вести.Севастополь

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