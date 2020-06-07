В Крыму благоустроят «Солнечную тропу»

Пешеходный маршрут «Солнечная (царская) тропа» будет благоустроен.

Восстановлением маршрута власти займутся со следующей недели. Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил заместитель председателя Совета министров Республики Крым Евгений Кабанов. Он отметил, что благоустройство и ухоженность «Царской тропы» оставляет желать лучшего.

В начале года жители Ялты, во главе с Иваном Имгрунтом, массово выходили на уборку прогулочного маршрута. На субботнике горожане очистили Солнечную (Царскую) тропу от мусора.

Источник: Вести.Севастополь