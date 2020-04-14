В Крыму будут проводить видеоконсультации по коронавирусу

14 апреля 2020     8
В Крыму будут проводить видеоконсультации по коронавирусу

Онлайн-консультирование будет проводиться на базе регионального центра медицины катастроф.

Сейчас ведётся подготовка технической базы и наладка оборудования. Специалисты Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи смогут дистанционно провести первичную консультацию и ответить на вопросы крымчан о коронавирусной инфекции, необходимости проведения анализов и т.д.

Кроме того, на следующей неделе ожидается прибытие на полуостров двух новых боксированных машин скорой помощи и боксированных носилок для больных с инфекционными заболеваниями, сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

Источник: Вести.Севастополь

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