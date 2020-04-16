В Крыму будут штрафовать приезжающих из Москвы и Петербурга

На граждан, прибывающих в аэропорт Симферополя из Москвы и Санкт-Петербурга и не имеющих пропуска для перемещения по Крыму, будут составляться административные протоколы.

Протоколы будут переданы по месту жительства граждан, где будут приниматься решения о взыскании штрафа. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

За сутки через границу в Крым въехали 27 человек, всем им вручены постановления Роспотребнадзора о самоизоляции.

Источник: Вести.Севастополь