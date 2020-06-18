В Крыму будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере

18 июня 2020     23
В Крыму будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката адвокатской палаты Республики Крым, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере.

Установлено, что вечером 25 марта 2020 года, адвокат, находясь на территории города Симферополя, в собственной машине, получил 500 тысяч рублей, якобы для передачи правоохранителям за снижение наказания местному жителю.

Сразу после получения денег, подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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