В Крыму бывший фельдшер получил срок за распространение наркотиков

Керченский суд вынес приговор бывшему фельдшеру за распространение мефедрона.

Осужденный покупал наркотическое средство «мефедрон» в сети Интернет и сбывал его путем оборудования тайников. Мужчине удалось сделать более 10 «закладок». Полицейские задержали его во время размещения очередной партии наркотиков.

На судебном заседании осужденный признал вину, объяснив свое поведение длительными финансовыми трудностями. По его словам, кредит и болезни бабушки и матери вынудили его совершить противозаконный поступок. Искав способ заработать, в сети Интернет гражданин обнаружил работу по расфасовке и реализации наркотического вещества. Он приобрел сверток с наркотиками, весом около 20 грамм, для дальнейшего распространения по территории города Керчи, сообщает пресс-служба суда.

Согласно приговору, ближайшие восемь лет мужчина проведет в колонии строгого режима.

Источник: Вести.Севастополь