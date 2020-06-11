В Крыму бывший полицейский получил три года колонии за взятку

Феодосийский городской суд Крым приговорил 27-летнего сотрудника полиции к 3,4 годам лишения свободы за получение взятки в значительном размере.

Мужчина, являясь участковым уполномоченным одного из отделов МВД Крыма, используя свои служебные полномочия, брал деньги за бездействие и общее покровительство в отношении лица, совершавшего незаконную торговлю. В прошлом году полицейский несколько раз получил в качестве взятки денежные средства на общую сумму 32 тысячи рублей. Взяточник был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым.

Феодосиец осужден к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также наказан штрафом в размере 320 тысяч рублей. Мужчина лишен на три года права занимать должности госслужбы и правоохранительных органах. Кроме этого осужденный лишен звания лейтенант полиции. Как сообщает пресс-служба суда, приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Источник: Вести.Севастополь