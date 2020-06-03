В Крыму бывший полицейский предстанет перед судом за взяточничество

3 июня 2020     19
В Крыму бывший полицейский предстанет перед судом за взяточничество

Бывший заместителя начальника полиции сакского ОМВД обвиняется в получении взятки и превышении служебных полномочий.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Установлено, что в прошлом году, замначальника получив информацию о сбыте местным жителем наркотиков и психотропных веществ, предложил за 150 тысяч рублей не проводить расследование в отношении нарушителя. Злоумышленник получил деньги и был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в ходе спецмероприятий.

В ходе следствия выяснилось, что бывший правоохранитель замешан в еще одном происшествии. За 30 тысяч рублей он оказал помощь еще одному местному жителю в организации отсрочки от военной службы.

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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