В Крыму цены на имбирь поднялись до пяти тысяч рублей за килограмм

30 марта 2020     39
В Крыму цены на имбирь поднялись до пяти тысяч рублей за килограмм

Имбирь как средство для повышения иммунитета сейчас переживает всплеск популярности. Как сообщила сегодня на заседании оперативного штаба министр труда и соцзащиты Республики Крым Елена Романовская, на некоторых рынках Симферополя стоимость этого корнеплода поднялась до 5 тысяч рублей за килограмм. Торговцы просто спекулируют на возросшем спросе.

Имбирь действительно способствует повышению иммунитета, только не все могут его употреблять. Там достаточно много противопоказаний, особенно, если у человека есть хронические заболевания ЖКТ. 

А в аптеках Крыма и Севастополя не осталось парацетамола и хлоргексидина. Всё потому, что в Интернете появилась информация, что именно парацетамол наиболее эффективен в борьбе с коронавирусом в случае повышения температуры, а хлоргексидином можно обрабатывать поверхности предметов для обеззараживания. 

На самом деле действие этих препаратов на коронавирус до конца еще не доказано, говорит глава Крыма Сергей Аксенов: “Если бы сказали, что скипидар полезен будет, его бы тоже вымели”. 

А хлоргексидин эффективен только в комбинации с обычным спиртом. 

“Но ни в коем случае его не нужно принимать внутрь. Прием внутрь спиртосодержащих препаратов не спасает от коронавируса”, – предупредил Аксенов. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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