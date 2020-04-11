В Крыму четверо детей подожгли себя, играя с бензином

В Крыму госпитализированы в ожоговое отделение четверо детей. Пострадавшие играли с канистрой бензина и в результате получили сильные ожоги.
Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.
Пострадавшие были оперативно госпитализированы санавиацией, рассказал министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.
«У нас в Сакском районе вчера четверо детей, играя с канистрой бензина, подожгли… и у четверых ожог. Трое детей госпитализированы по санавиации в ожоговое отделение», – уточнил Игорь Чемоданов.
Одного ребенка готовят к операции, он получил ожоги до 34% тела, у двоих – ожоги дыхательных путей. Жизни детей сейчас ничего не угрожает.
Источник: Вести.Севастополь