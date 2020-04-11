В Крыму четверо детей подожгли себя, играя с бензином

Одного ребенка готовят к операции, он получил ожоги до 34% тела, у двоих – ожоги дыхательных путей. Жизни детей сейчас ничего не угрожает.

«У нас в Сакском районе вчера четверо детей, играя с канистрой бензина, подожгли… и у четверых ожог. Трое детей госпитализированы по санавиации в ожоговое отделение», – уточнил Игорь Чемоданов.

Об этом стало известно сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

В Крыму госпитализированы в ожоговое отделение четверо детей. Пострадавшие играли с канистрой бензина и в результате получили сильные ожоги.

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