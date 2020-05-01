В Крыму чиновники управления госимуществом задержаны по делу о взятке

1 мая 2020     1
В Крыму чиновники управления госимуществом задержаны по делу о взятке

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела межрегионального управления госимущества в Крыму и Севастополе, а также его заместителя. Чиновники подозреваются в получении взятки.

Следователи установили, что начальник отдела по управлению госимуществом получил от представителя фирмы взятку через посредника – своего заместителя. Злоумышленники хотели получить деньги за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращенных в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю. Крымчане были задержаны с поличным сотрудниками ФСБ. За взяточничество было возбуждено уголовное дело, мера пресечения правонарушителям пока что не определена.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Источник: Вести.Севастополь

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