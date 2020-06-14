В Крыму десять человек приняли присягу гражданина РФ

14 июня 2020     14
В Крыму десять человек приняли присягу гражданина РФ

Для жителей Раздольненского района вступивших в российское гражданство власти организовали торжественную церемонию присяги.

Десять крымчан дали клятву быть достойным гражданином своей страны, а также соблюдать действующее законодательство в торжественной обстановке. Мероприятие прошло в рамках акции «Госуслуги – это проще, чем кажется». Заместитель начальника Отдела МВД России по Раздольненскому району подполковник полиции Александр Алещенко поздравил новоявленных россиян и пожелал им быть патриотами и верными гражданами своей страны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Церемония принятия присяги обязательна для всех лиц, принимающих гражданство РФ.

Источник: Вести.Севастополь

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