В Крыму девочка скончалась из-за падения на нее тумбочки с телевизором

15 апреля 2020     1
В Крыму девочка скончалась из-за падения на нее тумбочки с телевизором

Трагедия произошла накануне в поселке Черноморское. На 4-летнюю девочку дома упала тумба с телевизором. С тяжелой травмой головы ребенка доставили в больницу, где девочка скончалась в реанимации.

Сейчас Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку по факту смерти ребенка.

Установлено, что отец девочки решил выйти в магазин, оставив дочку под присмотром прабабушки, которая самостоятельно не может передвигаться. Мама девочки в это время находилась на работе. Пока отца не было, на девочку и упала тумба с телевизором.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР.

Источник: Вести.Севастополь

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