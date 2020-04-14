В Крыму дезинфекцию военных предприятий проводят подразделения ЧФ

Работы уже проведены на территории филиала «Севастопольского морского завода» АО «ЦС «Звёздочка» и завода «Залив» в Керчи. В мероприятиях участвуют более 200 человек личного состава и около 50 единиц спецтехники.

Всего флотские специалисты обработают свыше 10 объектов общей площадью более 250 гектаров. Ежедневно подразделения РХБЗ проводят дезинфекцию 30 гектаров, это по 1-2 объекта в сутки, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят обработку предприятий военно-промышленного комплекса на территории Крыма.

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