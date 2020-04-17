В Крыму директор фирмы обвиняется в посредничестве при передаче взятки

17 апреля 2020     14
В Крыму директор фирмы обвиняется в посредничестве при передаче взятки

Генеральный директор ООО «Крымская служба технического заказчика» обвиняется в посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю полагает, что предприниматель выступил посредником при переговорах и оформлении договора на оказание услуг, для придания легального вида действиям сотрудников Службы госстройнадзора. Заведующий отделом и главный консультант отдела службы требовали передавать им по 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении пяти лет за «покровительство» при осуществлении надзора за жилым комплексом «Евпатория». После получения первой суммы на счёт ООО «Крымская служба технического заказчика», сотрудники стройнадзора были задержаны представителями ОЭБиПК.

Судом генеральному директору ООО «Крымская служба технического заказчика» и сотрудникам госстройнадзора избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Источник: Вести.Севастополь

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