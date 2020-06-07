В Крыму для туристов отреставрируют «корабль-призрак»

На дизельном пассажирском теплоходе XX века «Князь Багратион» в Судаке будут проводить экскурсии.

Теплоход стоит на отмели недалёко от мыса Меганом уже более 20 лет в заброшенном состоянии. Это единственный сохранившийся представитель первой серии речных дизельных винтовых пассажирских судов. «Князь Багратион» был построен в 1912 году как пассажирское судно. Спущен на воду и освящён речной корабль был в 1913 году в присутствии царя Российской Империи, Николая II. В гражданскую войну судно стало военным и вошло в состав Волжской военной флотилии, а до начала 90-х годов прошлого века использовалось для круизов по Волге. В 1990-х «Багратиона» продали в частную собственность, и он стал плавучим рестораном в Феодосии.

Сейчас 90-метровый исполин ржавеет на мели между Каспельской бухтой и мысом Меганом. Глава администрации Судака Игорь Степиков рассказал ИА «ТАСС», что участок, на котором стоит теплоход, передан в федеральную собственность для организации форума «Таврида». После реставрации на культурном памятнике планируют проводить экскурсии для туристов.

Источник: Вести.Севастополь