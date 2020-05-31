В Крыму, доставать водителя из повреждённого автомобиля пришлось спасателям

Спасатели выехали на место ДТП, которое произошло 31 мая в 15:16 около села Верхоречье Бахчисарайского района.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением и выехал на обочину, где столкнулся с деревом. В результате он оказался зажат конструкциями повреждённого кузова машины.

Сотрудники МЧС с помощью специального инструмента извлекли пострадавшего и передали медикам. Водитель доставлен в Бахчисарайскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь