В Крыму еще 27 человек заразились коронавирусной инфекцией

За 13 июня на территории Крыма выявлено 27 новых случаев COVID-19.

Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических мероприятий – 22 случая. Два пациента получили положительный результат анализа при обращении за медицинской помощью, а еще три случая – завозные. Граждане прибыли из-за границы.

Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов. В настоящее время заболевшие госпитализированы. Все контактировавшие с ними граждане определены и находятся под медицинским наблюдением. Проводятся профилактические мероприятия.

Всего в Крыму зафиксировано 539 случаев коронавирусной инфекции. 362 человека уже здоровы.

В Севастополе за сегодня зафиксировано четыре новых случая коронавируса. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.

Источник: Вести.Севастополь