В Крыму еще 27 человек заразились коронавирусной инфекцией

14 июня 2020     20
В Крыму еще 27 человек заразились коронавирусной инфекцией

За 13 июня на территории Крыма выявлено 27 новых случаев COVID-19.

Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических мероприятий – 22 случая. Два пациента получили положительный результат анализа при обращении за медицинской помощью, а еще три случая – завозные. Граждане прибыли из-за границы.

Об этом сообщает глава Республики Крым Сергей Аксенов. В настоящее время заболевшие госпитализированы. Все контактировавшие с ними граждане определены и находятся под медицинским наблюдением. Проводятся профилактические мероприятия.

Всего в Крыму зафиксировано 539 случаев коронавирусной инфекции. 362 человека уже здоровы.

В Севастополе за сегодня зафиксировано четыре новых случая коронавируса. Среди заболевших – подросток, приехавший из Воронежа.  

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму зафиксировано 27 новых случаев коронавируса
В Крыму зафиксировано 27 новых случаев коронавируса

За 13 июня на территории Крыма выявлено 27 новых случаев COVID-19. Большая часть из них была выявлена при проведении противоэпидемических …


В Крыму спасли кайтсерфера в открытом море
В Крыму спасли кайтсерфера в открытом море

Мужчина не справился с парашютом и его унес ветер на 800 метров от берега.  Неудачливый спортсмен упал в воду, а подняться на доску …


К Ефремову вновь нагрянули силовики
К Ефремову вновь нагрянули силовики

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) вновь пришел в квартиру актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает РЕН ТВ. Силовики нагрянули …


Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом
Принц Гарри и Меган Маркл предпочли благотворительности борьбу с расизмом

Принц Гарри и Меган Маркл отложили запуск своего благотворительного фонда Archewell и предпочли сосредоточиться на движении против расизма Black Lives …


Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты