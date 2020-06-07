В Крыму ещё 14 человек заболели коронавирусом

За 6 июня на территории Республики Крым выявлено 14 новых случаев коронавируса, из них два – завозные.

Девять заболевших обнаружены по результатам эпидемиологического расследования три – при лабораторном скрининге здоровых людей. Двое граждан с положительным анализом прибыли с территории Украины.

Как сообщает глава республики Сергей Аксенов, в 11 из 14 выявленных случаях болезнь протекала бессимптомно.

Всего в Крыму было зарегистрировано 438 случаев коронавируса, 313 пациентов уже здоровы.

Источник: Вести.Севастополь