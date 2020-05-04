В Крыму ещё 6 человек заболели коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтверждён ещё у трёх участников церковного хора из Сакского района.

Всего из 15 участников пасхальной службы заболели шесть человек. Также коронавирус обнаружен у жителя Симферополя, вернувшегося 27 апреля из Москвы с плановой операции.

Ещё один семейный очаг выявлен в селе Почётное Красноперекопского района, там заболела семейная пара. Они контактировали с большим количеством людей, в том числе медиками сельской амбулатории, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора РК Наталья Пеньковская.

На данный момент в Республике Крым выявлено 111 случаев заболевания коронавирусом.

Источник: Вести.Севастополь