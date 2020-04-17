В Крыму ещё три человека заболели коронавирусом

Двое – из контактного круга ранее заболевших, еще один инфицированный – моряк, прибывший из Ирана.

Первый положительный тест на коронавирус получен у мужчины, лежавшего в больнице Армянска, в одной палате с ранее заболевшим. Ещё один случай – контактный круг больного из Красногвардейского района. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Также заболевание обнаружено у керчанина, прибывшего из Ирана через Астрахань. Его круг контактов – 17 членов экипажа и 17 человек в Крыму, включая пассажиров поезда и семью. Власти теперь разыскивают водителя, который вёз мужчину из Багерово в Керчь.

Источник: Вести.Севастополь