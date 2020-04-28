В Крыму готовят к выписке 15 человек, переболевших коронавирусом

28 апреля 2020     16
В Крыму готовят к выписке 15 человек, переболевших коронавирусом

Сейчас в стационарах республики находятся 50 человек, которых лечат от коронавируса. Как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию инфекции вице-премьер республики Елена Романовская, 15 из них уже готовят к выписке, и если все будет благополучно, к майским праздникам люди вернутся домой. 

Тяжелый пациент только один – это 95-летняя жительница Алушты с сопутствующими хроническими заболеваниями, которую в больнице сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

В целом под медицинским наблюдением в республике сейчас 1606 человек, за сутки на контроль были взяты 127 человек. 492 человека находятся в обсерваторах.

Источник: Вести.Севастополь

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