В Крыму готовят к выписке 15 человек, переболевших коронавирусом

Сейчас в стационарах республики находятся 50 человек, которых лечат от коронавируса. Как рассказала сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию инфекции вице-премьер республики Елена Романовская, 15 из них уже готовят к выписке, и если все будет благополучно, к майским праздникам люди вернутся домой.

Тяжелый пациент только один – это 95-летняя жительница Алушты с сопутствующими хроническими заболеваниями, которую в больнице сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В целом под медицинским наблюдением в республике сейчас 1606 человек, за сутки на контроль были взяты 127 человек. 492 человека находятся в обсерваторах.

Источник: Вести.Севастополь