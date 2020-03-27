В Крыму и Севастополе ищут людей, которые могли контактировать с заболевшими

Сегодня власти Республики Крым и города Севастополя обратились к жителям, чтобы откликнулись те, кто мог контактировать с заболевшими коронавирусом. За сутки в Севастополе было выявлено пять случаев заражения, в Крыму – семь.
На телефоны горячих линий: 8 (8692) 417707, 89789191123 (в Севастополе) и 89789191123 (в Крыму), 8 800 555 49 43 (Единый консультационный центр Роспотребнадзора) нужно как можно быстрее обратиться следующим людям:
1) тем, кто путешествовал на круизном лайнере “Белиссимо” в Объединенных Арабских Эмиратах;
2) тем, кто 16 марта ехал в междугородних автобусах Мерседес из Краснодара в Симферополь на рейсах с отправлением ориентировочно в 10 утра и 12 часов.
Также всех, кто приехал из-за рубежа, просят уйти в режим самоизоляции. За его нарушение людям может грозить уголовная ответственность.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь