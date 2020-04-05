В Крыму и Севастополе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 5 апреля, во второй половине дня усилится северо-восточный ветер.

Его порывы будут достигать до 17-22 м/с, сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Судоводителей просят воздержатся от выхода в море и внутренние водоёмы, остальных жителей полуострова – не находиться на берегу и пирсах во время шторма: волной человека может смыть в море. Также лучше не парковать свои машины под старыми высокими деревьями, рядом с дорожными знаками, рекламными щитами и опорами ЛЭП.

6 апреля сохранится такая же погода. Уменьшения скорости ветра стоит ждать только 7 числа. При этом в Севастополе порывы до 16 м/с возможны и во вторник. В целом погода будет солнечной и относительно теплой: днем до +13 градусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь