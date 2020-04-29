В Крыму инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пассажирки автомобиля

29 апреля 2020     7
В Крыму инспекторы ДПС обнаружили наркотики у пассажирки автомобиля

Автоинспекторы Феодосии во время несения службы остановили Daewoo Matiz, на заднем сиденье которого находилась местная жительница.

При досмотре у женщины в сумке было найдено приспособление для курения наркотических веществ, пластиковая бутылка с неизвестным веществом и пакет со свёртками из фольги, внутри которых находились светлые кристаллы. Всё изъятое было направлено на экспертизу.

Установлено, что у гражданки изъято 11,84 грамма «соли». Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь

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