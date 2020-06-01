В Крыму ищут шестилетнюю девочку

В Ленинском районе Крыма сегодня продолжились поиски 6-летней Карины Л.

В воскресенье днем девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые пили алкоголь и в какой-то момент оставили ребенка без присмотра, а потом не смогли найти. Позже об исчезновении девочки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и Севастополю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Кроме полицейских и следователей-криминалистов во главе с и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиром Терентьевым, к поискам подключились и волонтеры движения «Лиза Алерт», члены Ленинского союза ветеранов Афганистана и работники Ленинского производственного участка Старокрымского лесоохотничьего хозяйства.

Поиски ведутся в районе в Северо-Крымского канала, возле поселка Ленино. Туда также направлена водолазная группа специального морского отряда г. Керчь и кинологическая служба МВД по Республике Крым. Всего к спасательным работам привлечено 55 человек и 15 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

Источник: Вести.Севастополь