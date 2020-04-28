В Крыму ищут виновных в выдаче просроченных продуктов школьникам в сухпайках

В Республике Крым следователи города Саки проводят проверку по факту предоставления школьникам некачественных консервов, которые были включены в состав сухих пайков.

Ранее родители школьников при вскрытии рыбных консервов из предоставленных пайков обнаружили, что продукция испорчена и ее нельзя употреблять в пищу.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Следователи выявят должностных лиц, ответственных за закупку продуктов для детей и проверят наличие у фирмы-поставщика необходимой разрешительной документации. Ход проверки находится на контроле руководства Главного следственного управления, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Вести.Севастополь