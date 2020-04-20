В Крыму из горящей квартиры спасатели эвакуировали пожилую женщину

В Симферополе ликвидирован пожар в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Крылова

В Крыму на втором этаже жилого девятиэтажного дома произошло возгорание мебели. Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым обнаружили в квартире пожилую женщину. Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи. Женщина госпитализирована в городскую больницу №6 Симферополя.

Пожар в квартире ликвидирован на площади 5 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

В настоящее время причину пожара устанавливают эксперты.

Источник: Вести.Севастополь