В Крыму из горящей квартиры спасли мужчину

В Симферополе в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Киевская произошло возгорание. В горящей квартире находился мужчина.

На ликвидацию пожара были направлены сотрудники пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В одной из комнат квартиры спасатели обнаружили мужчину. Пострадавшего оперативно вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, затем он был госпитализирован, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание было успешно ликвидировано. В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Источник: Вести.Севастополь