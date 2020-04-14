В Крыму из горящей квартиры спасли мужчину

13 апреля 2020     16
В Крыму из горящей квартиры спасли мужчину

В Симферополе в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Киевская произошло возгорание. В горящей квартире находился мужчина. 

На ликвидацию пожара были направлены сотрудники пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В одной из комнат квартиры спасатели обнаружили мужчину. Пострадавшего оперативно вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, затем он был госпитализирован, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание было успешно ликвидировано. В настоящее время эксперты устанавливают причину пожара.

Источник: Вести.Севастополь

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