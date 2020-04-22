В Крыму из-за пожара эвакуировано семь жильцов многоквартирного дома

В Армянске на лестничной площадке жилого девятиэтажного дома загорелась бытовая комната.
Сотрудники спасательного отряда Главного управления МЧС Крыма эвакуировали семь человек из горящего многоэтажного дома по улице Больничной в Армянске. По информации поступившей от ведомства, возгорание произошло в бытовой комнате на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами.
Пожар был ликвидирован за полчаса. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Источник: Вести.Севастополь