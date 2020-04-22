В Крыму из-за пожара эвакуировано семь жильцов многоквартирного дома

Сотрудники спасательного отряда Главного управления МЧС Крыма эвакуировали семь человек из горящего многоэтажного дома по улице Больничной в Армянске. По информации поступившей от ведомства, возгорание произошло в бытовой комнате на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами. Пожар был ликвидирован за полчаса. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

В Армянске на лестничной площадке жилого девятиэтажного дома загорелась бытовая комната.

В Крыму из-за пожара эвакуировано семь жильцов многоквартирного дома В Армянске на лестничной площадке жилого девятиэтажного дома загорелась бытовая комната. Сотрудники спасательного отряда Главного управления МЧС Крыма эвакуировали семь …



Назван главный способ передачи коронавируса Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса. Об этом в интервью изданию RTL Today сообщил вирусолог …



Собянин заявил об управляемом характере коронавируса в России Динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. Такую …



Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. Об этом …

