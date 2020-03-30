В Крыму изготовлена первая партия антисептиков с маслом лаванды

Косметический комбинат «Крымская роза» выпустил первую партию антисептических гелей и спреев с эфирным маслом лаванды.

Предприятие изготовило 20 тысяч спреев и 9 тысяч гелей с антисептическим эффектом. Выпуск антибактериальных средств будет увеличен в ближайшее время до 40 тысяч единиц, сообщает пресс-служба Министерства промышленной политики Республики Крым.

Антисептики «Крымской розы» можно купить в сетевых магазинах, аптеках и на автозаправочных станциях. Часть продукции будет отправлена для реализации в Москву.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-служба правительства РК

Источник: Вести.Севастополь