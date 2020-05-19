В Крыму экс-сотрудников полиции обвиняют в получении взятки и покушении на мошенничество

19 мая 2020     4
В Крыму экс-сотрудников полиции обвиняют в получении взятки и покушении на мошенничество

Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников МВД по Республике Крым. Их обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору и покушении на мошенничество, совершенном с использованием служебного положения.

В МВД по Республике Крым расследовали уголовное дело по факту организации занятий проституцией, и вели следствие эти оперативные сотрудники, которые сейчас задержаны. Они установили причастных к организации и содержанию притонов. В конце 2018 года у оперативников возник умысел склонить одного из подозреваемых к тому, чтобы он дал взятку в миллион рублей. За это в отношении него не будут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в рамках возбужденного дела, ему вернут ранее изъятые ключи от притонов и он сможет продолжить деятельность по организации занятия проституцией. Также подследственного обещали информировать о возможных проверках.

При этом оперативники ввели мужчину в заблуждение: якобы они предприняли меры к изменению в отношении двух его задержанных подельников меры пресечения – с содержания под стражей на домашний арест. За что получили еще 2 миллиона рублей.

После получения взятки оперативников задержали сотрудники отдела собственной безопасности МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками УФСБ. Уголовное дело направлено в суд.

Источник: Вести.Севастополь

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