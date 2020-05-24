В Крыму к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с коронавирусом

Состояние пяти заболевших по-прежнему остается тяжелым, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Крым Елена Романовская.

Они подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо из пяти тяжелых пациентов находятся в ковидном госпитале, развернутом на базе Симферопольской городской больницы №7, один пациент – в Евпаторийской горбольнице.

Также вице-премьер рассказала, что наибольшее число заболевших в республике – это люди младше 40 лет. С начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 340 человек, из них 152 уже выздоровели.

В республике были развернуты дополнительные койки для болеющих легкой формой коронавируса, чтобы они не занимали места в палатах, оборудованных кислородной поддержкой.

Источник: Вести.Севастополь