В Крыму к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с коронавирусом

24 мая 2020     15
В Крыму к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с коронавирусом

Состояние пяти заболевших по-прежнему остается тяжелым, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Крым Елена Романовская. 

Они подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо из пяти тяжелых пациентов находятся в ковидном госпитале, развернутом на базе Симферопольской городской больницы №7, один пациент – в Евпаторийской горбольнице.

Также вице-премьер рассказала, что наибольшее число заболевших в республике – это люди младше 40 лет. С начала пандемии коронавирусная инфекция подтверждена у 340 человек, из них 152 уже выздоровели. 

В республике были развернуты дополнительные койки для болеющих легкой формой коронавируса, чтобы они не занимали места в палатах, оборудованных кислородной поддержкой. 

Источник: Вести.Севастополь

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Состояние пяти заболевших по-прежнему остается тяжелым, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Крым Елена Романовская.  Они подключены к …



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