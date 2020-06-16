В Крыму коронавирус обнаружен ещё у 15 человек

Из 15 случаев, пять – это люди, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторной инфекции. Всего в Республике Крым зафиксирован 561 случай коронавирусной инфекции, из них 413 выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с ранее заболевшими. Выписаны по выздоровлению 367 человек, сообщили в штабе по контролю за распространением коронавирусной инфекции в Республике Крым.

На утро 16 июня на территории Республики Крым выявлено 15 новых случаев коронавируса.

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