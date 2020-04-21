В Крыму коронавирус обнаружен у 11-летнего ребенка

21 апреля 2020     8
В Крыму коронавирус обнаружен у 11-летнего ребенка

За сутки в Крыму подтвердился еще один случай коронавируса. В Красногвардейском районе от ранее заболевшей мамы заразился ее 11-летний ребенок. Его госпитализировали в республиканскую детскую инфекционную больницу. 

Как сообщили сегодня на заседании оперативного штаба, это второй случай заболевания в семейном очаге. 

Маму, которая заразилась от родственника, несколько дней назад уже поместили в инфекционный бокс. Тогда же были взяты анализы у ее близких родственников, и вот тест у ребенка дал положительный результат. Еще пять человек из числа их контактов первого круга, с которыми общались заболевшие, находятся в обсерваторе, еще пять – дома, в режиме самоизоляции.

Таким образом, в республике Крым это 46-ой случай заболевания новой инфекцией. В Севастополе коронавирус диагностирован у 18 человек. 

Источник: Вести.Севастополь

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