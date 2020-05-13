В Крыму коронавирус выявлен у 30 человек

13 мая 2020     7
В Крыму коронавирус выявлен у 30 человек

Коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек в обсерваторе города Саки, из них 15 медиков и семь пациентов местной больницы. 

Всего в городе Саки за сутки зафиксировано 23 случая заболевания. Диагноз подтверждён у двух медиков из Алушты, таким образом, число заболевших медработников в этом очаге достигло 15. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Три случая коронавируса обмечены также в старом очаге в селе Почётное. Из новых случаев – семья в городе Ялте, у двух членов которой подтверждён COVID-19.

Всего в Крыму заболели 239 человек, продолжают лечение 157, четверо умерли.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 13 мая, сообщает оперативный штаб по …


Бывшего российского мэра осудили за взятки и хранение наркотиков
Бывшего российского мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

Южно-Сахалинский городской суд осудил бывшего российского мэра двух муниципальных образований Сахалина Сергея Гейченко на десять лет колонии строгого режима за …


Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2200
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 2200

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 2212 человек, за последние сутки зафиксировано 96 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный …


Жириновский предложил сократить число депутатов
Жириновский предложил сократить число депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил вдвое сократить количество депутатов в России. Такое заявление он сделал во вторник, 12 мая, в …


Росздравнадзор приостановил обращение ряда российских аппаратов ИВЛ
Росздравнадзор приостановил обращение ряда российских аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ отечественного производства, два из которых загорелись в больницах. Новость дополняется. Источник: Газета Известия



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты