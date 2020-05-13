В Крыму коронавирус выявлен у 30 человек

Коронавирусная инфекция выявлена у 22 человек в обсерваторе города Саки, из них 15 медиков и семь пациентов местной больницы.

Всего в городе Саки за сутки зафиксировано 23 случая заболевания. Диагноз подтверждён у двух медиков из Алушты, таким образом, число заболевших медработников в этом очаге достигло 15. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Три случая коронавируса обмечены также в старом очаге в селе Почётное. Из новых случаев – семья в городе Ялте, у двух членов которой подтверждён COVID-19.

Всего в Крыму заболели 239 человек, продолжают лечение 157, четверо умерли.

Источник: Вести.Севастополь