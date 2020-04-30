В Крыму коронавирусом заболела беременная женщина

30 апреля 2020     18
В Крыму коронавирусом заболела беременная женщина

Сегодня в республике подтвердились еще три новых случая инфекции: в Симферопольском районе, Алуште и Керчи. 

В Керчи диагноз коронавирус подтвердился у беременной женщины, которая находилась там в отдельном боксе. Сейчас ее перевели во второй роддом Симерополя, подготовленный как раз для приема коронавирусных больных. Сама женщина из Феодосии. 

В Алуште один новый случай зафиксирован в уже известном очаге.

А в Симферопольском районе заболела женщина, к которой 23 апреля приехали гости из Москвы. Ее госпитализировали в горбольницу №7, всех остальных, с кем она контактировала – это 9 человек – отправили в обсерватор. 

Красногвардейская больница продолжает находиться в режиме обсерватора. Все анализы, взятые у медработников и пациентов, показали отрицательный результат, через несколько дней там сделают повторные тесты. 

Таким образом число больных коронавирусом в Крыму достигло 92 человек. В структуре заболеваемости 10% пациентов поступили первоначально с диагнозом внебольничная пневмония, 43% – с признаками ОРВИ, еще у 47% болезнь протекает бессимптомно, они были выявлены лабораторно, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Пеньковская. 

Источник: Вести.Севастополь

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