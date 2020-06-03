В Крыму коронавирусом заболели еще пять рабочих дорожно-строительной компании

У пяти работников дорожно-строительной компании Симферополя подтвержден коронавирус. Этот очаг появился еще в конце мая, когда одновременно там заболели 11 человек из более чем 400, работавших на стройке. После чего стройплощадка стала обсерватором.

В целом за минувшие сутки в республике зафиксировано 7 новых случаев инфекции. Кроме рабочих, заболел еще один житель Симферополя. С признаками ОРВИ он обратился в больницу, там у него взяли анализ на COVID-19, и он оказался положительным.

Еще один новый случай – в обсерваторе Евпатории у гражданина, приехавшего 22 мая с Украины. На 10-ый день пребывания в обсерваторе он прошел повторный тест на коронавирус, и наличие инфекции подтвердилось.

Таким образом с начала пандемии число случаев коронавируса в Крыму достигло 399. За сутки в республике было взято 1002 теста на COVID-19.

Источник: Вести.Севастополь