В Крыму коронавирусом заболели еще пять рабочих дорожно-строительной компании

3 июня 2020     14
В Крыму коронавирусом заболели еще пять рабочих дорожно-строительной компании

У пяти работников дорожно-строительной компании Симферополя подтвержден коронавирус. Этот очаг появился еще в конце мая, когда одновременно там заболели 11 человек из более чем 400, работавших на стройке. После чего стройплощадка стала обсерватором. 

В целом за минувшие сутки в республике зафиксировано 7 новых случаев инфекции. Кроме рабочих, заболел еще один житель Симферополя. С признаками ОРВИ он обратился в больницу, там у него взяли анализ на COVID-19, и он оказался положительным. 

Еще один новый случай – в обсерваторе Евпатории у гражданина, приехавшего 22 мая с Украины. На 10-ый день пребывания в обсерваторе он прошел повторный тест на коронавирус, и наличие инфекции подтвердилось. 

Таким образом с начала пандемии число случаев коронавируса в Крыму достигло 399. За сутки в республике было взято 1002 теста на COVID-19.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России
Четыре севастопольских спортсмена стали мастерами спорта России

Сразу четырем пауэрлифтерам Севастополя присвоили звание мастера спорта России. Приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин. По условиям Единой всероссийской спортивной классификации, чтобы …


Жительница Крыма три года получала пенсию за умершего отца
Жительница Крыма три года получала пенсию за умершего отца

В Евпатории сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, которая три года получала пенсию за умершего отца – военного пенсионера. Установлено, …


В Крыму увеличилось число тяжелых больных коронавирусом
В Крыму увеличилось число тяжелых больных коронавирусом

Число тяжелых пациентов с коронавирусом в Крыму увеличилось до пяти. Трое из них находятся в реанимации ковидного госпиталя в Симферополе, …


В обсерваторы Крыма помещены 1050 человек
В обсерваторы Крыма помещены 1050 человек

Число людей, изолированных в крымских обсерваторах по подозрению на коронавирус, превысило 1000 человек, и с каждым днем эта цифра увеличивается.  …


Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму
Украина осудила задержание своего пьяного военного в Крыму

Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сообщении на своей странице в Facebook назвало задержание российскими пограничниками в Крыму …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты