В Крыму короновирусом заразились моряки

Моряков обследовали ещё в Краснодарском крае, у троих анализы оказались положительными.
Сейчас корабль стоит в Керчи, экипаж на берег не сходит. Тех, у кого подтвердился диагноз COVID-19, сняли с борта и доставили в симферопольскую горбольницу №7, которая работает в режиме «ковидного» госпиталя.
С учетом новых заболевших число случаев коронавируса в Крыму достигло 457. В больницах лечение сейчас проходит 121 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, 90 — в состоянии средней степени тяжести.
Источник: Вести.Севастополь
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