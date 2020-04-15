В Крыму ликвидировали сеть сбыта синтетических наркотиков

Запрещённые препараты продавали в Севастополе, Симферополе, Керчи, Ялте, Алуште и других городах и районах полуострова.

В Крыму задержали группу молодых людей, которые делали «закладки» с синтетическими наркотиками: N-метилэфедрон, мефедрон и амфетамин, в населённых пунктах Крыма.

Запрещённые препараты были найдены в арендованной квартире в городе Алуште, которую использовали для хранения и расфасовки порошка. В тот же день в посёлке Гаспра полицейские задержали мужчину 1984 года рождения, который перевозил очередную партию наркотиков. В качестве транспорта, для конспирации, злоумышленники использовали автомобиль, взятый на прокат.

В общей сложности в разных местах хранения сотрудниками полиции изъяли несколько сотен свёртков общим весом более 110 граммов. Оперативные действия продолжаются. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Источник: Вести.Севастополь