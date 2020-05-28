В Крыму ликвидированы четыре авиабомбы времен ВОВ

В Коктебеле и в селе Семисотка были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Обнаружили их местные жители.
В районе села Семисотка Ленинского районе и в акватории Черного моря на глубине трех метров рядом с поселком Коктебель саперы МЧС обследовали четыре авиационные бомбы. Предметы были идентифицированы как четыре осколочные авиационные бомбы: АО-10, АО-2,5 и две SD-1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. Взрывотехники транспортировали бомбы на специальный полигон для взрывотехнических работ, где снаряды были успешно уничтожены.
Источник: Вести.Севастополь