В Крыму ликвидированы четыре авиабомбы времен ВОВ

В районе села Семисотка Ленинского районе и в акватории Черного моря на глубине трех метров рядом с поселком Коктебель саперы МЧС обследовали четыре авиационные бомбы. Предметы были идентифицированы как четыре осколочные авиационные бомбы: АО-10, АО-2,5 и две SD-1, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. Взрывотехники транспортировали бомбы на специальный полигон для взрывотехнических работ, где снаряды были успешно уничтожены.

В Коктебеле и в селе Семисотка были обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Обнаружили их местные жители.

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