В Крыму лоб в лоб столкнулись две иномарки

При столкновении двух иномарок в Феодосии пострадали люди. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Днем на улице Федько в Феодосии произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi Delica и Chevrolet Aveo. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС МЧС России по Республике Крым, в аварии есть пострадавшие. Получившие травмы граждане переданы медикам и доставлены в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Источник: Вести.Севастополь