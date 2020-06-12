В Крыму лоб в лоб столкнулись две иномарки

Днем на улице Федько в Феодосии произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля Mitsubishi Delica и Chevrolet Aveo. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС МЧС России по Республике Крым, в аварии есть пострадавшие. Получившие травмы граждане переданы медикам и доставлены в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

При столкновении двух иномарок в Феодосии пострадали люди. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

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