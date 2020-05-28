В Крыму магазинного вора помог задержать полицейский пёс Ильхан

В один из продовольственных магазинов Армянска ночью наведался злоумышленник. Денег в кассе он не обнаружил и перевернул в торговом зале всю мебель, разбросал товар.

Работники магазина обратились в полицию. Они рассказали, что намеренно не оставляют в магазине выручку, но сумма ущерба, нанесенного варварским вторжением, существенна. Объемы похищенных продуктов и стоимость сломанного оборудования еще предстоит определить в ходе инвентаризации.

Раскрыть преступление полицейским помог служебный пес Ильхан. Было установлено, что злоумышленник проник в торговый зал, выдавив стекло металлопластикового окна. Нести похищенный товар ему пришлось недалеко, и собака взяла след. Она прошла около 1700 метров и привела сотрудников полиции к одному из домов на улице Гайдара в центре Армянска. Подозреваемый – 42-летний безработный мужчина – был задержан во дворе дома.

Как сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, он оформил явку с повинной. На него возбуждено уголовное дело.

Источник: Вести.Севастополь