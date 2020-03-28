В Крыму медики будут пользоваться городским транспортом бесплатно

28 марта 2020     17
В Крыму медики будут пользоваться городским транспортом бесплатно

Все крымские врачи получат льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму обсуждалась возможность введение данной льготы.

Все медики Республики Крым будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Форма получения льгот пока не определена. Возможно медперсоналу будут выплачиваться денежные средства на проезд. Решение Совмин примет уже сегодня.

Поскольку в Крыму введены ограничительные меры для профилактики коронавируса, для того чтобы способствовать пребыванию граждан дома, для других категорий граждан временно ограничены льготы на проезд.

За прошедшие сутки в Крыму не зафиксировано новых случаев коронавируса.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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