В Крыму могут ввести бесплатный проезд для медиков

28 марта 2020     15
В Крыму могут ввести бесплатный проезд для медиков

Все крымские врачи могут получить льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму сегодня, 28 марта, обсуждалась возможность введение данной льготы.

Все медики Республики Крым будут ездить на общественном транспорте бесплатно. Форма получения льгот пока не определена. Возможно, медперсоналу будут выплачиваться денежные средства на проезд. Решение Совмин примет уже сегодня.

Поскольку в Крыму введены ограничительные меры для профилактики коронавируса, чтобы способствовать нахождению людей дома, для других категорий граждан временно ограничены льготы на проезд. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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