В Крыму могут ввести обязательный масочный режим

Решение о введении масочного режима в Республике Крым будет принято после того, как 6 мая Роспотребнадзор опубликует рекомендации по постепенному выходу из самоизоляции. Ожидается, что с 12 мая в Крыму откроется больше предприятий и производств, что увеличит присутствие людей на улицах. Ношение масок могут сделать обязательным в магазинах, аптеках, социальных учреждениях и общественном транспорте.

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