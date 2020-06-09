В Крыму моряки заболели короновирусом

Моряков обследовали ещё в Краснодарском крае, у троих анализы оказались положительными.

Сейчас корабль стоит в Керчи, экипаж на берег не сходит. Тех, у кого подтвердился диагноз COVID-19, сняли с борта и доставили в симферопольскую горбольницу №7, которая работает в режиме «ковидного» госпиталя.

С учетом новых заболевших число случаев коронавируса в Крыму достигло 457. В больницах лечение сейчас проходит 121 человек. Семь из них находятся в тяжелом состоянии, 90 — в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Вести.Севастополь