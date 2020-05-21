В Крыму можно поменять оператора связи без смены номера

21 мая 2020     19
В Крыму можно поменять оператора связи без смены номера

У жителей Севастополя и республики Крым появилась возможность перейти от федерального оператора связи к местному, сохранив при этом номер телефона. Раньше переход на таких условиях был возможен только между крымскими операторами связи. Теперь услуга действует и для номеров Краснодарского края. 

Сохранить номер, сменив оператора, чаще всего хотят для сохранения привычного комфорта. К нему часто привязаны банковская карта, профили в социальных сетях, государственные интернет-сервисы. Теперь у абонента есть выбор. Подавать заявку нужно оператору, к которому хотите перейти. В салоне или на сайте. Её одобрят, если номер зарегистрирован на вас, на нём нет долгов или блокировки. Переход от федерального оператора к местному будет бесплатным. Номер сохранится, тариф будьте готовы выбирать из предлагаемых в Крыму. На некоторые в этом году предлагают льготное подключение со скидкой.

«Для перехода сейчас доступны 2 тарифа – это “Хит” и “Про100″.”Хит” – там можно совершать звонки безлимитные на всех операторов Крыма и Краснодарского края. “Про100” – безлимитный интернет», – рассказала продавец-консультант салона связи Виктория Политика.

Местные операторы постоянно расширяют покрытие. У одного из лидеров отрасли в зоне уверенного приёма в Крыму больше 99% населённых территорий. Компания модернизирует базовые станции, чтобы гарантировать качество связи вдоль федеральной трассы “Таврида”, железнодорожной ветки от Керчи до Джанкоя и в прибрежных регионах. Местную мобильную связь абоненты выбирают и ради удобства обслуживания.

«Я искала, чтобы дешевле подключиться. Во-вторых, у меня сын потерял телефон, и я столкнулась с восстановлением карты. Как оказалось, карту федерального другого оператора я не смогла восстановить в Крыму – надо заказывать. Её там почтой присылают, то есть это целое дело», – говорит абонент сотовой связи Людмила Панькова.

После запуска новой услуги ею уже решили воспользоваться больше тысячи человек. В ожидании можно проверить качество услуг нового поставщика. Он выдаёт временную SIM-карту, на которую через восемь дней после обращения, будет перенесён прежний номер.

Олег Смирнов, Виталий Козловский, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В российском детском саду произошла вспышка коронавируса
В российском детском саду произошла вспышка коронавируса

В Великом Новгороде в детском саду №53 произошла вспышка коронавируса, следует из данных официального оперативного штаба Новгородской области в Telegram-канале. …


Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей
Крымская чиновница извинилась за пожелание сдохнуть собачкам отдыхающих жителей

Глава администрации города Алушта в Крыму Галина Огнева извинилась за пожелание «сдохнуть» собакам, принадлежащим нарушителям карантина. Об этом сообщает РИА …


США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал сроки выхода страны из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом …


Александр Ирхин: сокращение нефтегазовых доходов существенно повлияет на национальную безопасность России
Александр Ирхин: сокращение нефтегазовых доходов существенно повлияет на национальную безопасность России

Мировой экономический кризис, ускоренный пандемией covid-19, привел Россию к сокращению привычных источников дохода от экспорта сырьевых ресурсов. Доктор политических наук, …


Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом
Гончаренко заявил, что продление контракта с ЦСКА было чисто техническим моментом

22:44 Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейцами. globallookpress.com «До вынужденного отпуска мы с Бабаевым обсуждали …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты