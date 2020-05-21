В Крыму можно поменять оператора связи без смены номера

У жителей Севастополя и республики Крым появилась возможность перейти от федерального оператора связи к местному, сохранив при этом номер телефона. Раньше переход на таких условиях был возможен только между крымскими операторами связи. Теперь услуга действует и для номеров Краснодарского края.

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Сохранить номер, сменив оператора, чаще всего хотят для сохранения привычного комфорта. К нему часто привязаны банковская карта, профили в социальных сетях, государственные интернет-сервисы. Теперь у абонента есть выбор. Подавать заявку нужно оператору, к которому хотите перейти. В салоне или на сайте. Её одобрят, если номер зарегистрирован на вас, на нём нет долгов или блокировки. Переход от федерального оператора к местному будет бесплатным. Номер сохранится, тариф будьте готовы выбирать из предлагаемых в Крыму. На некоторые в этом году предлагают льготное подключение со скидкой.

«Для перехода сейчас доступны 2 тарифа – это “Хит” и “Про100″.”Хит” – там можно совершать звонки безлимитные на всех операторов Крыма и Краснодарского края. “Про100” – безлимитный интернет», – рассказала продавец-консультант салона связи Виктория Политика.

Местные операторы постоянно расширяют покрытие. У одного из лидеров отрасли в зоне уверенного приёма в Крыму больше 99% населённых территорий. Компания модернизирует базовые станции, чтобы гарантировать качество связи вдоль федеральной трассы “Таврида”, железнодорожной ветки от Керчи до Джанкоя и в прибрежных регионах. Местную мобильную связь абоненты выбирают и ради удобства обслуживания.

«Я искала, чтобы дешевле подключиться. Во-вторых, у меня сын потерял телефон, и я столкнулась с восстановлением карты. Как оказалось, карту федерального другого оператора я не смогла восстановить в Крыму – надо заказывать. Её там почтой присылают, то есть это целое дело», – говорит абонент сотовой связи Людмила Панькова.

После запуска новой услуги ею уже решили воспользоваться больше тысячи человек. В ожидании можно проверить качество услуг нового поставщика. Он выдаёт временную SIM-карту, на которую через восемь дней после обращения, будет перенесён прежний номер.

Олег Смирнов, Виталий Козловский, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь