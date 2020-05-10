В Крыму мужчина десять раз обокрал один и тот же склад

В Симферополе задержан подозреваемый в совершении серии краж из складского помещения.

В полицию обратился владелец складского помещения с заявлением о том, что несколько раз выявлял пропажу инструмента со склада. Пропадали дорогостоящие перфораторы, дрели, шуруповерты и многое другое.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Евпатории, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за подобные преступления. Как выяснилось, злоумышленник совершил 10 краж из этого склада. Каждый раз он похищал строительный инструмент, после сдавая его в ломбард.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: Вести.Севастополь